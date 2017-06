Thierry Ardisson, "contrarié", n'a pas été invité au mariage de sa fille Manon

C'est dans les pages du nouveau magazine Millennials (en kiosques ce 21 juin) que Thierry Ardisson et ses trois enfants ont accepté de se confier pour la première fois sur leurs relations privilégiées et leur équilibre familial.

L'animateur de 68 ans, qui fête cette année ses trente-deux ans de carrière télévisée, est à la tête d'une jolie famille avec son ex-épouse Béatrice : il y a le petit dernier de la famille, Gaston (21 ans), entrepreneur touche-à-tout qui se penche sur de nouveaux projets musicaux et qui a lancé sa marque d'eau en canette, Oxygen Water ; il y a la cadette, Ninon (26 ans), jeune artiste diplômée de la Saint Martins School à Londres. Enfin, il y a l'aînée du clan, Manon (28 ans), productrice de talent qui se fait progressivement un nom dans le monde du septième art.

Justement, cette dernière a profité de cet entretien pour révéler qu'elle s'était secrètement mariée l'an dernier avec son compagnon de longue date, Samuel. Anecdote aussi étonnante qu'amusante, la jeune femme n'avait pas pris la peine de prévenir son père. "On s'est mariés juste tous les deux en Nouvelle-Zélande en décembre 2016. Et mon père n'était pas très content, ce qui était très drôle. Mais il y aura les mariages de mes frère et soeur pour compenser", a-t-elle glissé.

C'est Manon qui tient le plus de moi

Un scoop confirmé par l'époux d'Audrey Crespo-Mara. Questionné à son tour, le présentateur de Salut les Terriens a en effet indiqué qu'il avait été "contrarié" par ces noces organisées en catimini. "Oui. Mais elle l'a fait pour montrer son indépendance, pour dire : 'J'ai pas besoin de vous, je me marie, je vous emmerde !' Manon est comme ça, elle est un peu de gauche, un peu féministe, un peu rebelle. C'est elle qui tient le plus de moi", a-t-il fièrement déclaré.

L'époux de Manon Ardisson entretient en tout cas d'excellents rapports avec son beau-père. Dans ses confidences, la jeune mariée s'est ainsi remémoré la première rencontre entre son mari et son père. "Ça devait être à un dîner. Samuel n'avait que 15 ans, personne ne pensait qu'on resterait ensemble. Plus tard, Samuel a écrit un script, et une fois que mon père l'a lu, ils se sont très bien entendus. Validation par le travail !", a-t-elle ajouté, amusée.

Le travail et la production dans l'univers du cinéma est une véritable affaire de famille. De Londres, où elle réside avec son époux, Manon Ardisson dirige Ardimages UK, la branche internationale de la société de production de cinéma créée par son père. En parallèle, elle a aussi fondé sa propre entreprise, Cat&Bear Pictures, avec Samuel.