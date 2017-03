Thierry Ardisson et son fils Gaston : D'humeur festive pour un quarantenaire !

40 ans, ça se fête ! Le magazine Façade a récemment soufflé ses bougies en présence de ses amis stars, au cours d'une soirée en deux parties. Thierry Ardisson, son fils Gaston et Philippe Manoeuvre étaient au rendez-vous.

Thierry Ardisson et ses amis n'ont pas attendu la Fashion Week pour se réunir ! Le présentateur a assisté la semaine dernière à un cocktail célébrant le 40e anniversaire de Façade et la sortie du nouveau numéro du magazine. L'événement a eu lieu à l'hôtel Costes, situé rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement.

Le présentateur de l'émission Salut Les Terriens (sur Canal+) s'y est rendu avec son fils Gaston (20 ans, né de son premier mariage avec Béatrice Ardisson) et y a notamment retrouvé son ami musicien et DJ Guy Cuevas, les photographes Pierre et Gilles et Jean-Baptiste Mondino, Arnaud Lemaire ou encore Kenzo Takada.

Pierre et Gilles, Jean-Baptiste Mondino et Kenzo Takada étaient également présents, quelques heures plus tôt, à la preview du nouveau Façade ! La séance de dédicaces s'est déroulée chez colette également situé rue Saint-Honoré, à deux pas du Costes.

Le magasin et sa directrice artistique, Sarah Andelman, ont accueilli les fondateurs du magazine, Alain Benoist et Hervé Pinard, ainsi que les personnalités présentes dans le Façade n° 16 : Philippe Manoeuvre, Emmanuel de Brantes, Fatima Adoum (actuellement dans la série Vous les femmes sur Teva), Elisa Bachir Bey (à l'affiche du film Les Derniers Parisiens), Julia Battaia, Ludovic Chancel et sa femme Sylvie Ortega et le photographe Paolo Calia.