Thierry Ardisson : Son "affreux mensonge" pour sortir avec Audrey Crespo-Mara

En 2014, Thierry Ardisson a épousé Audrey Crespo-Mara. Leur histoire d'amour cache un drôle de mensonge. Le présentateur de Salut les Terriens en révèle la nature, dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, sur Europe 1...

"Cette histoire est assez incroyable. J'habitais rue du Faubourg Saint-Honoré et j'avais acheté un appartement rue de Rivoli. Je n'en faisais rien et un jour j'ai commencé à le meubler et j'en ai fait un appartement de cocotte (...) Je me suis mis à collectionner les tableaux de Jean-Gabriel Domergue. (...) Je tapisse les murs du salon avec, à cette époque je m'entends moins bien avec Béatrice [son ex-femme, NDLR], et là, à la télévision je vois la matinale de LCI avec Audrey Crespo-Mara et je me dis c'est un Domergue !", a-t-il débuté.

À partir de cet instant, Ardisson a tout fait pour provoquer la rencontre. Il a donc appelé la femme de 40 ans, lui a laissé un message sur son téléphone fixe. Un échec. Puis, 15 jours plus tard, quand Jean-François Rabier, collègue d'Audrey Crespo-Mara, lui a passé la journaliste et ex-présentatrice du JT de TF1 au téléphone, Thierry Ardisson n'a rien trouvé de mieux que de lui mentir. "'Il faut que vous me donniez votre numéro de téléphone car je vais vous inviter à déjeuner.' Et je lui ai fait croire que j'allais travailler avec elle, que j'allais la produire. Un mensonge affreux", a continué l'homme en noir.

Son plan a en tout cas fonctionné puisque la belle quadragénaire a accepté. "Au premier déjeuner, ça allait très bien avec son mari. J'étais un peu inquiet. Au deuxième déjeuner, ça allait un peu moins bien, j'ai senti qu'il y avait un espoir", a poursuivi l'animateur. La suite, on la connaît !