Laurent Baffie et la jupe de Nolwenn Leroy : Le CSA a tranché, il réagit

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tranché : il a jugé qu'il n'y avait rien de grave. L'affaire remonte au samedi 23 septembre 2017. Dans Salut les Terriens !, émission présentée par Thierry Ardisson sur C8, Nolwenn Leroy était venue assurer la promotion de son album Gemme. Laurent Baffie, assis à côté d'elle, avait alors soudainement mis sa main sur la cuisse de la jeune femme et soulevé sa jupe. Face à la polémique qui enflait, la chanteuse avait après coup déclaré qu'elle "[avait laissé] faire parce que [c'était] Laurent" et qu'elle le connaissait depuis longtemps. La séquence n'en avait pas moins gêné certains téléspectateurs et le CSA avait été saisi.

Selon les informations de nos confères de Puremédias, les Sages n'ont apparemment pas prononcé de sanction à l'encontre de C8 et de Salut les Terriens !. Ces derniers ont en effet "pris en compte, d'une part le contexte manifestement humoristique de la séquence et, d'autre part, la déclaration de l'invitée minimisant la portée de ce geste".

En tout cas, cette nouvelle a fait bien plaisir au sniper qui s'est empressé de réagir, à sa manière, sur son compte Twitter. "Le CSA ne réclame aucune sanction contre moi dans 'l'affaire Nolwenn'. Je fais quoi avec ma croix, je la revends sur le Bon Coin ?", a-t-il écrit.