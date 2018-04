Thierry Olive (L'amour est dans le pré) malade : "J'ai déjà perdu 15 kilos"

Ce n'est pas la grande forme pour Thierry Olive. Le célèbre agriculteur de la saison 7 de L'amour est dans le pré (M6, en 2012) a révélé au cours d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs qu'il était atteint d'une maladie chronique.

Alors qu'il passait un bilan de santé, le mari d'Annie a découvert qu'il avait du diabète. Depuis, son mode de vie a complètement changé : "J'ai fait un bilan de santé et on m'a découvert un problème de diabète. C'est quand même une grande maladie ! J'ai fait un régime, j'ai déjà perdu 15 kilos, mais il m'en reste au moins encore 15 à perdre. Je suis obligé de faire attention, ne pas manger certains produits, faire des cures... Annie me surveille beaucoup. Je suis comme Karine Le Marchand, je viens d'avoir 50 ans (rires)... La vue commence à baisser !"

Thierry a aussi profité de cet entretien pour donner des nouvelles de son épouse. L'occasion de découvrir qu'elle a quitté son travail à Paris : "Elle va travailler dans une maison qu'on a loué à Gavray [ville proche de sa ferme située à Ver, dans la Manche, NDLR]. Elle va y garder un jeune enfant handicapé. Elle vient de recevoir un agrément."