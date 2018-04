Thierry Olive (L'amour est dans le pré), sa nouvelle vie : Son salaire dévoilé

La vie de Thierry Olive a bien changé depuis sa participation à la saison 7 de L'amour est dans le pré (M6, en 2012). L'éleveur de vaches a été grandement sollicité pour participer à des émissions comme Fort Boyard, il a aussi sorti un clip et été invité à divers événements.

Un rythme de vie effréné qui n'a pas changé, comme il l'a confié lors de son entretien pour Télé Loisirs : "Je suis demandé dans tous les départements, j'ai des contrats toute l'année ! (...) La Miss France prend 10 000 euros pour venir sur un événement, moi j'en prends 3 000, mais pour elle il n'y a pas plus de monde que pour moi (rires) !" Le mari d'Annie a ensuite admis avoir "diminué [son] activité à la ferme parce que c'est compliqué de trouver des vachers pour travailler".

Côté télé, Thierry Olive s'apprête à tourner un format dans lequel on pourra le découvrir "parcourir la France et parler de nourriture, des produits du terroir, de la malbouffe". "C'est important ! On verra si une chaîne veut l'acheter", a-t-il conclu sur le sujet.

La nourriture, il y fait de plus en plus attention depuis qu'il a découvert qu'il était atteint de diabète. Au régime, l'agriculteur a révélé avoir perdu pas moins de 15 kilos : "Il m'en reste au moins encore 15 à perdre. Je suis obligé de faire attention, ne pas manger certains produits, faire des cures... Annie me surveille beaucoup."