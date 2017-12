Thomas Ngijol papa pour la 2e fois : Karole Rocher a accouché d'une petite fille

Le secret de la grossesse avait été soigneusement gardé jusqu'en août dernier. Thomas Ngijol n'aura pas tenu très longtemps avant d'annoncer la naissance de son deuxième enfant avec Karole Rocher. C'est via Instagram, le vendredi 8 décembre, que le comédien et humoriste de 39 ans a révélé son immense de bonheur en publiant une douce photo et quelques mots tendres. "Mon petit bébé est grande soeur...", écrit-il en concluant avec un coeur. Sa fille aînée Angelina (3 ans) tient délicatement le nouveau-né dans ses bras sous le regard émerveillé de son papa. Une émouvante scène immortalisée à la maternité puisque l'on devine que la photo de famille a été prise sur un lit d'hôpital.

Si Thomas Ngijol ne révèle pas officiellement le sexe du bébé, sa tenue livre une réponse quasi certaine. Une pyjama rose foncé et un bonnet pâle, il s'agit sans aucun doute d'une petite fille pour le comédien et sa compagne Karole Rocher. Les félicitations s'enchaînent dans les commentaires.