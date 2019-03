Thylane Blondeau et Gigi Hadid : Soirée mémorable avec la belle Zendaya

Des stars comme s'il en pleuvait ! Pour présenter sa collection capsule Tommy x Zendaya, le créateur Tommy Hilfiger avait vu les choses en grand. L'américain a privatisé samedi 2 mars 2019 le Théâtre des Champs-Elysées pour y faire défiler les plus grands mannequins lors d'un show spectaculaire.

Sur scène, les chanceux présents ont pu apercevoir Cindy Bruna, Winnie Harlow, l'iconique Grace Jones, mais aussi Jourdan Dunn, Pat Cleveland et Beverly Johnson. Evidemment, le créateur est venu saluer le public à la fin, accompagné de sa jeune muse, l'actrice Zendaya (prochainement à l'affiche de Spider-Man: Far From Home).

Côté invités, on a pu voir la superbe et très enceinte Tina Kunakey, mais aussi la jeune Thylane Blondeau, le supermodel Tyra Banks, Gigi Hadid et les comédiennes Charlotte Le Bon et Yara Shahidi. Janelle Monáe, Christian Louboutin, Lewis Hamilton et Carla Ginola étaient également de la partie.

Habitué des Fashion Week, le couple Olivia Palermo et Johannes Huebl y était inséparable, comme à son habitude.