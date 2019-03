Tina Kunakey très enceinte dans une robe ultra-moulante à la Fashion Week

On ne voyait qu'elle ! Tina Kunakey a fait forte impression samedi 2 mars 2019 à Paris à l'occasion du défilé Tommy Hilfiger. Dans sa robe blanche moulante, on pouvait admirer son beau baby-bump et sa silhouette toujours divine, et ce, alors qu'elle est de plus en plus proche du terme de sa grossesse. Présente en solo à cette Fashion Week, la belle brune, toujours souriante, a aimanté tous les regards.

C'est la première fois que Tommy Hilfiger organisait un défilé à Paris. Il était venu présenter se ligne TOMMYNOW et la collection capsule événement Tommy x Zendaya. C'est au théâtre des Champs-Elysées que le célèbre créateur avait convié de nombreuses stars et les mannequins les plus influents du moment. Après le défilé, le théâtre s'est transformé en dancing géant pour un after de folie.

La jeune épouse de Vincent Cassel a donc eu la chance de participer à cette soirée mémorable en compagnie de Gigi Hadid, Grace Jones (qui défilait!) et bien évidemment de l'autre star du jour, la jeune actrice Zendaya.

Habituée des Fashion Week parisiennes, Tina a effectué sa première sortie de la semaine, mais il ne fait aucun doute qu'on devrait la revoir dans de nouvelles tenues stylées d'ici la fin des manifestations mode de la capitale.