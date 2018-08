Vincent Cassel et Tina Kunakey se sont mariés !

Sortie de mairie remarquée

Au bras de Vincent Cassel, Tina Kunakey (cheveux lâchés et bouquet de fleurs en main) a fait tourner les têtes dans une longue robe blanche bustier Viktor & Rolf. Lunettes de soleil sur le nez, le comédien était parfaitement raccord dans une chemise parme et un ensemble clair.

Plusieurs personnalités étaient conviées aux noces : Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, Leïla Bekhti et Tahar Rahim, mais aussi Elie Semoun et le photographe JR avaient tous répondu à l'invitation. La soeur de Vincent, Cécile Cassel, a également été aperçue au milieu des invités.

Sur les réseaux sociaux, des premières images des festivités ont circulé, révélant qu'un grand dîner a été organisé la veille à l'Hôtel du Palais, établissement cinq étoiles réputé sur la côte Basque. Adèle Exarchopoulos et le mannequin Regina Anikiy sont toutes deux apparues dans les stories de la mariée, dévoilant en avant-première un petit aperçu de la liste des invités. La photographe Cécilia Thibier, proche amie de Tina Kunakey et connue à Biarritz pour réaliser entre autres des photos de grands événements comme les mariages, était aussi présente.