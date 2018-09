Tiffany (Koh-Lanta) dans Ninja Warrior : Les coulisses difficiles de son passage

Vendredi 7 septembre 2018, TF1 diffusait le deuxième numéro de Ninja Warrior 3. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver la belle Tiffany. La finaliste de Koh-Lanta Fidji et candidate de Koh-Lanta All Stars s'est en effet frottée au terrible parcours sous le regard d'Iris Mittenaere, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, du public et de son ami André (rencontré lors de sa première expérience dans le jeu d'aventure).

"Suite à mes deux participations à Koh-Lanta, TF1 m'a contactée très vite pour Ninja Warrior. J'ai accepté sans hésiter, c'est un nouveau challenge pour moi. J'avais suivi les précédentes éditions avec attention puisque des anciens camarades de Koh-Lanta y avaient participé comme Benoit, Jesta ou encore Sébastien", a confié la jolie blonde de 23 ans à nos confrères de Télé Loisirs.

Afin d'être prête physiquement, Tiffany a fait appel à ses amis de Koh-Lanta Alban, Claude et Laurent Maistret pour la coacher. "J'ai aussi pu compter sur l'aide de Thomas Ballet, vainqueur de la dernière édition de Ninja Warrior", a-t-elle ajouté. Cela n'a malheureusement pas suffi puisqu'elle a échoué au deuxième obstacle et a offert une belle chute au public.

Il faut dire que le parcours et les conditions de tournage sont loin d'être simples : "Dès le premier obstacle, j'ai senti que ça allait être compliqué. Cet obstacle appelé 'le serpent de mer' était très complexe. Il faut savoir que la structure est humide car le tournage se déroulait très tard, c'était très glissant mais j'ai réussi à l'affronter. J'étais plutôt confiante pour le deuxième obstacle mais malheureusement j'ai loupé mon saut. (...) Je pense que mes amis vont bien me vanner après avoir vu les images (rires) !"

Si elle a été très déçue de perdre et a "regretté de ne pas [s']être plus entraînée pour ce genre d'obstacle", Tiffany ne regrette en rien cette "super expérience" et ne s'est "pas trouvée ridicule".

Du côté des audiences, Ninja Warrior 3 a rassemblé 3,47 millions de téléspectateurs, soit 19,0% du public et se classe ainsi en deuxième position, derrière France 2. La deuxième chaîne s'est en effet hissée sur la première marche du podium grâce aux Petits meurtres d'Agatha Christie (4,8 millions de téléspectateurs, pour 23,5% de part de marché).