Tiffany (Koh-Lanta) "folle" selon sa famille : Pourquoi elle s'inquiétait

À seulement 22 ans, Tiffany peut se targuer d'avoir participé à deux tournages de Koh-Lanta, en moins d'un an. Cette année, elle a en effet tourné la dernière édition qui se déroulait également aux Fidji, puis Le Combat des héros. "Une fierté" pour la belle blonde.

D'autant plus qu'au départ, lors de sa première participation, ses parents – chez qui elle vit toujours, dans les Bouches-du-Rhône – ne croyaient pas vraiment en elle. Benjamine de la famille, Tiffany était la petite princesse comme elle le confiait dans son portrait. Ses proches ne pensaient donc pas qu'elle pourrait être finaliste de Koh-Lanta Fidji. Et pourtant, la grande amie de Jordan Mouillerac (DALS 8) s'est surpassée. Quand elle s'est envolée pour Koh-Lanta All Stars, sa famille n'avait donc plus aucun doute sur sa capacité à aller loin dans l'aventure.

Ses parents ont néanmoins tenté de la dissuader de partir quand on lui a proposé de participer de nouveau au programme : "Ils ont cru en moi, mais ils m'ont quand même dit : 'T'es un peu folle de repartir. Ça fait quatre mois que t'es rentrée, tu ne veux pas rester à la maison ?' Mais ça nous manque tellement, j'avais envie de vivre encore une aventure exceptionnelle. C'était un nouveau challenge pour moi."

Une image de guerrière et un nouveau projet

Et ce n'est pas le seul challenge qu'elle a relevé : elle est parvenue à changer son image auprès du public. Exit la fille superficielle, désormais, ses fans la voient comme "une guerrière", ce qui la touche énormément. Difficile de penser le contraire quand on sait qu'elle a enchaîné deux tournages de Koh-Lanta. Une idée qui peut paraître effrayante pour certains, mais pas pour Tiffany : "Tout a été très rapide. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me remettre de ma première aventure. Mais je n'ai pas eu peur. Niveau santé, j'ai fait toutes mes analyses et tout était okay. Je suis partie sereine."

Maintenant que l'aventure est terminée, Tiffany se consacre à un nouveau projet : elle veut devenir comédienne. Si pour l'heure, il n'est pas prévu qu'elle joue dans une fiction de TF1, la membre des Toa s'apprête toutefois à monter sur les planches : "J'ai terminé mes études d'arts dramatiques et je suis sur un projet de pièce de théâtre pour le mois d'avril. Je suis très contente, c'est une comédie. J'ai un peu l'étiquette de Koh-Lanta, forcément puisque j'en enchaîne deux, donc ce n'est pas facile pour moi de montrer autre chose. Mais je veux faire du théâtre et du cinéma, c'est un moyen de montrer ce que je sais faire."

On lui souhaite que cela paie.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.