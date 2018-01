André (Koh-Lanta Fidji) : Nouvelle victoire pour le gagnant de l'émission !

Nouveau sacre pour André.

Après avoir remporté Koh-Lanta Fidji (TF1), le 15 décembre dernier, le jeune homme de 20 ans originaire de Jargeau, dans le Loiret, faisait partie des 16 candidats en lice pour le titre de "Loirétain favori de l'année 2017". Et parmi les 3 527 votes, disponibles sur le site de La Rep', une majorité a désigné l'acolyte de Marvyn. Une joie pour l'étudiant en commerce !

"Je ne m'attendais pas à gagner. J'ai vu que j'arrivais avant le président de la Fédération française handisport. C'est fou, il a quand même plus de responsabilités, un plus grand rôle que moi. Je pense que c'est parce que c'est récent dans l'esprit du public ; et puis les gens sont contents qu'un gars de près de chez eux ait gagné un jeu comme Koh-Lanta. J'espère que j'ai pu les faire rire !", a confié André au site de La Rep'.

Fier de cette nouvelle, il n'a pu s'empêcher de partager sa joie sur Twitter. "Honoré d'avoir été élu Loirétain de l'année 2017 avec @larep_fr ! Merci à tous pour vos votes et bravo à tous les participants pour leurs magnifiques projets !", a-t-il écrit.