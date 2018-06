Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte : Sa fin de grossesse "difficile"...

Depuis son passage dans la première saison de Mariés au premier regard (M6), Tiffany voit la vie en rose. L'émission lui a en effet permis de rencontrer Justin, avec qui elle file le parfait amour. Le couple a annoncé attendre un heureux événement – la jolie brune est enceinte d'une petite fille – et ensemble ils ont célébré leur mariage en mai 2018 ! Alors que tout semble lui sourire, la future maman a posté un message inquiétant sur les réseaux sociaux...

Ce mercredi 13 juin 2018, Tiffany a partagé en story sur Instagram une photo d'elle allongée sur son canapé, baby bump apparent et entourée de ses chats. "Dur dur... mais bien accompagnée", a-t-elle écrit. Il n'en fallait pas plus pour que ses fans s'alarment... Soucieuse de ne pas les inquiéter davantage, Tiffany a tenu à donner de ses nouvelles tout en transparence.

"Désolée si j'en ai inquiété certaines. Juste les dernières semaines difficiles. Mais bébé est bien au chaud", a-t-elle assuré. Et de préciser les raisons de son mal-être : "Rétention d'eau, nuits blanches, contractions... Les joies de la fin ! Et de ne plus pouvoir rien faire avec ce ballon énorme..."

Heureusement, en attendant l'arrivée de bébé prévue pour le mois d'août, Tiffany peut compter sur "les ronronnements" réconfortants et apaisants de son chat que sa fillette semble avoir déjà adopté. "Trop d'amour entre ces deux-là", écrit-elle alors que l'animal se tient sur son ventre.