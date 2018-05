Tiffany (Mariés au premier regard) : Nouvel indice sur le prénom de sa fille

Nouveau bonheur en vue pour Tiffany et Justin. Après leur mariage, les deux candidats de Mariés au premier regard (M6) accueilleront leur premier enfant en août prochain. Une petite fille dont le prénom est, pour l'heure, tenu secret.

Mais la future maman a accepté de donner un nouvel indice, dimanche 27 mai 2018. Après avoir révélé qu'il y avait un R dans son prénom, la femme de Justin a indiqué qu'il s'agissait de la première lettre. "C'était au début pour fêter notre 'presque' premier mois de mariage. Mais on a aussi fêté ma 'presque' première fête des mamans. Tout était bien évidemment parfait. Et Baby R qui nous fait bien sentir qu'elle profite pleinement de chaque moment avec nous", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle pose avec son homme. Nombreux sont donc les internautes à avoir livré leur pronostic. Romy, Rose, Romane, Roxane, Raphaëlle sont les prénoms qui sont revenus. Mais Tiffany n'a bien entendu pas souhaiter en dire plus.

Pour rappel, Tiffany et Justin ont participé à la première édition de Mariés au premier regard. S'ils n'étaient pas destinés à se marier lors du tournage, les tourtereaux ont appris à faire connaissance et se sont mis en couple. Ils se sont unis le 5 mai dernier.