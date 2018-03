Tiffany Trump : La fille de Donald rompt à son tour après 2 ans de relation

Alors que Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump, vient d'annoncer son divorce d'avec sa femme Vanessa, c'est au tour de la fille du président américain de connaître une peine de coeur....

Entre Tiffany Trump et Ross Mechanic, c'est terminé ! Comme le rapporte Us Weekly, la jeune femme de 24 ans, étudiante en droit à l'université de Georgetown – à deux pas de la Maison Blanche à Washington – a rompu avec son boyfriend, après deux ans de relation. Le couple, qui s'est séparé à l'automne dernier, aurait toutefois réussi une séparation "cordiale", selon une source proche. "Elle prend très au sérieux ses études de droit", a ajouté la source.

Tiffany Trump, fille de Donald Trump et de son ex-femme Marla Maples, avait commencé en même temps que Ross Mechanic ses études de droit en août 2017 ; ce dernier ayant déjà été diplômé en avril 2017 à l'université de Pennsylvanie. Le couple se montrait peu mais on avait quand même pu le voir à la Fashion Week de New York, en février 2017.