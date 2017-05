Timothée (12 Coups de midi), la fin du célibat ? "Quelques filles m'ont écrit"

Si Timothée, l'inarrêtable "maître de midi" dans Les 12 Coups de midi (TF1), est aujourd'hui célibataire, cette situation pourrait ne pas durer très longtemps...

Interrogé par nos confrères de Télé Star, le charmant agriculteur de 24 ans originaire de Cantoin dans le Nord-Aveyron aujourd'hui à la tête d'une cagnotte de plus de 260 000 euros n'a pas caché qu'il était désormais très sollicité par des admiratrices. "Pour être honnête, il y a quelques filles qui m'ont écrit !", a-t-il révélé. Et de poursuivre : "C'est très flatteur et je les en remercie. Mais je suis toujours célibataire. Je le vis très bien. Finalement, cela semble plus tracasser Jean-Luc Reichmann. Je ne passe pas ma vie à chercher l'âme soeur. Ça arrivera quand ça arrivera."

Le 26 avril dernier, Chloé, l'une de ses amies de Clermont-Ferrand (où ils étudient ensemble) venue le soutenir en plateau, avait révélé quel était le profil de la femme idéale selon lui. "C'est une fille qui sait s'entretenir, qui prend soin d'elle, qui est sportive, facile à vivre, souriante...", avait-elle assuré. Et Timothée de réagir ce jour-là : "L'entretien de soi est essentiel, j'aime bien les filles plutôt sportives."

Pour finir, concernant ses projets avec le pactole qu'il s'apprête à toucher, le candidat en lice depuis le 24 mars dernier a prouvé qu'il avait réellement la tête sur les épaules. "Je vais mettre mes gains dans des placements sécurisés. Mon projet final, c'est la reprise de l'exploitation familiale, la ferme de mes parents. Et après... pourquoi est-ce que je ne m'achèterais pas une maison pour ma vie future ? J'ai ça dans un coin de la tête", a-t-il expliqué.

