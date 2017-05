Timothée (Les 12 coups de midi) invite une candidate en week-end romantique

Depuis le 24 mars, Timothée, jeune agriculteur de 24 ans, séduit les téléspectateurs de l'émission Les 12 coups de midi sur TF1. Ce jeudi 4 mai, alors que le candidat affrontait Allison, Jean-Luc Reichmann a tenté de les rapprocher. Et pour cause, la jeune femme a révélé être célibataire depuis une semaine, et Timothée ne semble pas indifférent à son charme...

Au fil de la discussion, la jeune femme explique ne pas connaître l'Aveyron, ni la ville du Puy-du-Dôme, où habite Timothée. Sans plus attendre, l'animateur des 12 coups de midi a lancé une perche au candidat afin qu'il invite Allison en week-end. "Je t'invite à passer un week-end en Aveyron, à découvrir ce magnifique département", a lancé le candidat. Une proposition immédiatement acceptée par Allison.

Pour rappel, Chloé, une amie de Timothée, avait livré sa vision de la femme parfaite pour le candidat. "C'est une fille qui sait s'entretenir, qui prend soin d'elle, qui est sportive, facile à vivre, souriante...", avait-elle alors confié. De son côté, Timothée avait précisé : "L'entretien de soi c'est essentiel, j'aime bien les filles plutôt sportives".