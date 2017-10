Tomer Sisley accusé de plagiat, vidéos à l'appui

Les artistes sont toujours inspirés par leurs pairs, mais cette fois, l'inspiration sombre dans la copie pure et simple... Depuis un compte YouTube créé spécialement pour dénoncer un plagiat, CopyComic, deux vidéos ont été postées, mettant en parallèle des extraits de sketchs de comiques américains avec ceux de Tomer Sisley. Car l'acteur et compagnon de Sandra Zeitoun a également fait ses preuves en tant qu'humoriste, oeuvrant notamment en première partie du spectacle de Jamel Debbouze en 2004.

En deux montages vidéos relayés sur le site de 20minutes.fr, CopyComic met en lumière des sketchs de Tomer Sisley, tout simplement traduits de ceux d'homologues américains. Le héros de Largo Winch aurait ainsi plagié les plaisanteries de figures plus ou moins connues : Todd Glass ou encore... Robin Williams.

Le quotidien a obtenu le témoignage de celui qui a révélé le copycat : "Je suis fan de stand-up et quand j'ai vu le spectacle de Tomer Sisley, à l'époque, certaines blagues m'avaient paru très familières. Avec le temps, je me suis rendu compte que je les avais simplement déjà vues. Tomer Sisley, c'est le Houdini du plagiat. (...) Et je ne suis même pas allé au bout des saisons de Comedy central presents."

Piquer les blagues de confrères étrangers, une pratique qui existe depuis longtemps mais grâce à internet, cela ne passe plus forcément inaperçu. D'autres humoristes, et pas des moindres, ont déjà été pointés du doigt. Le magazine VSD avait enquêté sur les similitudes de leurs sketchs avec ceux de Jerry Seinfeld (pour Gad Elmaleh) et d'Eddie Murphy (pour Jamel Debbouze). Des icônes de l'humour que les deux stars hexagonales admirent... un peu trop ?