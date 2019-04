Toni (N'oubliez pas les paroles) en larmes en évoquant la maladie de sa fille

Mardi 16 avril 2019, Faustine Bollaert recevait des participants d'émissions télévisées, dans Ça commence aujourd'hui. Parmi eux, Toni, le 12e plus grand Maestro de N'oubliez pas les paroles, sur France 2. Et il a évoqué la maladie de l'une de ses filles, Emma (2 ans et demi).

"La première fois que j'ai fait le casting, on venait d'avoir notre deuxième fille, Nina et entre les deux Inès [sa femme, NDLR] est retombée enceinte, et on a une petite Emma qui a 29 mois", a confié l'ancien candidat de l'émission animée par Nagui dans un premier temps. Très ému, il a ensuite précisé qu'elle ne grandissait pas aussi vite que les autres enfants.

Submergé par l'émotion, Toni a eu bien du mal à s'exprimer pendant un petit moment. C'est donc son épouse qui a révélé que leur fille cadette était porteuse de la trisomie 21. "Ce n'est pas comme si je le vivais comme une tare. Je suis super heureux, elle m'éclate cet enfant. A chaque fois que je parle d'elle, je suis ému. Je l'admire parce que c'est une battante depuis qu'elle est née", a-t-il déclaré une fois ses esprits un peu retrouvés.

Tony a ensuite expliqué que sa femme et lui n'ont su qu'au moment de sa naissance qu'elle était porteuse de la trisomie 21, "un chromosome en plus" qu'ils appellent un "chromosome d'amour". "Ça m'a mis une dose de rage en plus de me dire, là on vient de vivre un pseudo drame, au début on pensait que c'était un drame, maintenant on est super heureux. Mais je voulais prendre ma vengeance sur la vie, dire tu me mets un coup, je vais reprendre de l'autre côté. Même si on sait que l'argent ne fait pas le bonheur, dans ces conditions là, ça pouvait le faciliter", a-t-il admis concernant sa participation à N'oubliez pas les paroles.

Grâce à ses 162 000 euros gagnés, Toni et sa femme ont notamment pu ajouter une pièce de jeu/motricité pour Emma.