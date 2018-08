Tony Yoka et Estelle Mossely : Premier anniversaire pour leur fils, Ali

Ali Yoka a un an ! Le petit garçon a célébré son premier anniversaire chez lui, en présence de ses parents et de sa famille. Tony Yoka et Estelle Mossely ont fait de son goûter un événement mémorable...

"Déjà 1 an. Ça passe tellement vite. Merci a ma famille, mes proches et ma femme. Encore joyeux anniversaire mon fils (...) Ali Yoka", écrit le papa en légende d'un diaporama de 4 images publié sur Instagram. Avec une nouvelle victoire face à David Allen, le sacre de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde et l'anniversaire de son petit garçon, Tony Yoka aura vécu un été 2018 mémorable !

