Will Smith, Dany Boon, Vianney... : Les stars en Russie pour la victoire des Bleus

Nombreuses sont les célébrités à avoir eu la chance de voir la victoire de l'équipe de France de leurs propres yeux. Ce dimanche 15 juillet 2018, chanteurs, acteurs, mannequins, animateurs et sportifs stars ont pris place dans les tribunes du stade Loujniki pour assister à la finale de la Coupe du monde opposant la France à la Croatie.

Du côté des supporters français, Dany Boon et Arthur ont revêtu leurs maillots pour soutenir les Bleus côte à côte. Patrick Bruel était accompagné de ses deux garçons. Nikos Aliagas et Teddy Riner étaient quant à eux escortés de leurs compagnes. Autre fervent supporter, le chanteur Vianney a célébré l'exploit des Français de Didier Deschamps avec Jean-Roch et la journaliste Leïla Kaddour-Boudadi. Un trio pour le moins surprenant !