Top Chef 2017 : Alexis éliminé, guerre des restaurants et tensions

La semaine dernière, c'est Maximilien (brigade Hélène Darroze) qui avait été éliminé de Top Chef 2017. Après de nouveaux challenges, un autre candidat a été écarté du concours culinaire. Résumé de l'épisode du 22 mars 2017.

La guerre des restos !

Chaque binôme de chaque brigade a 48h pour créer son propre restaurant. C'est à dire imaginer un concept, élaborer un menu gastronomique et revoir la décoration. Après ces 48h, des habitants de la ville de Puteaux viennent juger les enseignes ainsi que les menus, depuis l'extérieur seulement. Le restaurant qui plaît le moins n'ouvre pas ses portes et les candidats de ce binôme partent directement en dernière chance. Enfin, les clients mais aussi les chefs départagent les deux brigades restantes sur la dégustation et le service des restaurants.

Equipe Darroze : Giacinta et Alexis obtiennent le restaurant qu'ils désiraient : un établissement moderne mais peu chaleureux. Ils trouvent rapidement leur concept : Chez Babette sera une rôtisserie qui serait un lieu de partage avec de grandes tables pour que les clients se mêlent les uns aux autres. Alexis s'occupe de la décoration et achète d'énormes têtes d'animaux. "On n'est pas dans un safari mais dans une rôtisserie", lance Giacinta dépitée. C'est alors que Maximilien vient prêter main forte au binôme. Les garçons rigolent entre eux ce qui déplaît à Giacinta qui, comme toujours, est beaucoup trop stressée.

Menu de Chez Babette

- Entrée : Oeuf basse température, champignons, châtaignes.

- Plat : Carré de cochon rôti, poitrine de cochon braisée. Garnitures : betteraves et carottes rôties, framboises, chèvre frais, poudre d'olives séchées, choux-fleur, grenade, pignon de pin.

- Dessert : Ganache chocolat noir fumé, sablé aux amandes, ananas rôti entier

Equipe Etchebest : Jean-François et Franck acceptent, après de longues négociations, de prendre la tête d'un restaurant oriental dont la salle est difficile à aménager. Les deux compères ont du mal à se mettre d'accord sur le thème du restaurant qu'ils intitulent le Grenier des gourmets. Jean-François pense brocante, Franck souhaite quelque chose de chic. Ils tombent néanmoins d'accord sur du "vintage chic". Mais, quand Jean-François ramène de ses courses une passoire qu'il souhaite transformer en applique murale et de la vaisselle dépareillée, Franck déchante : "C'est le cirque Pinder ! On va appeler le restaurant le clown gourmand !" Carl Dutting fait alors son apparition. Il est le commis de Jean-François et Franck.

Menu du Grenier des gourmets

- Entrée : Velouté de cresson, crème parmentière, tube de pomme de terre, neige de haddock.

- Plat : Paleron braisé, jus, betterave, céleri, navet boule.

- Dessert : Meringue, mandarine, fromage frais, jus de mandarine au poivre de timut.

Equipe Sarran : Julien et Jérémie héritent, comme ils l'espéraient, du restaurant rustique. Ils veulent tout miser sur la nature et le retour aux sources avec une décoration verte et marron et des cadres végétaux. Guillaume qui est de retour dans la compétition pour aider Julien et Jérémie déchante en découvrant le lieu rebaptisé L'essentiel. "Ça fait vieux resto minable", lâche-t-il à peine entré dans l'établissement.

Menu de L'essentiel

- Entrée : Oeuf, coques, jus en gelée, pâte salée aux fruits secs.

- Plat : Tête de veau, écrevisses, bisque d'écrevisses.

- Dessert : Meringue, ganache, chocolat-blanc, agrumes, poivre timut.

Après avoir observé la décoration des restaurants et les menus, les habitants de la ville de Puteaux préfèrent entrer dans les restaurants de Giacinta et Alexis, Chez Babette, et de Julien et Jérémie, L'essentiel. Le Grenier des gourmets, restaurant de Franck et Jean-François n'a obtenu que deux points contre dix pour les deux autres. Les candidats vont donc directement en dernière chance.

Chez L'essentiel et Babette



- L'essentiel

Le visuel de l'entrée n'emballe pas franchement les jurés - Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège. Problème plus important, l'oeuf servi à basse température arrive froid dans les assiettes.

Pire encore, Julien et Jérémie n'ont pas clairement informés les clients qu'ils servaient de la tête de veau – l'intitulé du plat étant très flou. Une surprise qui a du mal à être digérée par certains clients.

- Chez Babette

L'entrée séduit immédiatement. Si la viande est appréciée, l'assaisonnement des garnitures a été mal dosé. Autre problème, la ganache que Giacinta a tenu à flamber n'a, au final, pas la texture escomptée. Alexis est agacé car il sait que tout va se jouer avec le dessert. "Ta ganache c'est de la merde", lance-t-il à l'Italienne qui a les larmes qui montent.

Après dégustation et votes, c'est finalement Jérémie et Julien qui remportent la guerre des restaurants avec 12 points contre 1 pour leur adversaire.

Séduire en une bouchée !

Giacinta, Franck, Jean-François et Alexis sont en dernière chance. Ils doivent faire fondre les palais des jurés en une bouchée réalisée à base de pomme de terre.

- Giacinta prépare des "coques, rouille, chips de pomme de terre, poudre de peau de pomme de terre".

- Franck cuisine un "cube de haddock, spaghetti de pommes de terre, mayonnaise citron-basilic-yuzu".

- Jean-François réalise des "cylindres de pommes de terre, crème de poireaux-haddock, chips".

- Alexis se lance dans une "pomme de terre glacée, pommes de terre grenaille frits, purée couteaux, chips".

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Jean-François Piège et Michel Sarran goûtent les préparations à l'aveugle. L'appellation du plat de Giacinta pose problème, la bouchée de Jean-François est "efficace" mais "trop classique". Celle de Franck est "trop acide". Enfin, la bouchée d'Alexis est jugée "plate" et "minimaliste".

Malheureusement, après délibération, c'est Alexis qui est éliminé du concours Top Chef 2017.