Top Chef 2017 : Carl Dutting éliminé, Franck recadré par Philippe Etchebest

Le 25 janvier dernier, M6 a lancé avec succès le premier épisode de la huitième édition de Top Chef. Après l'élimination de trois candidats, douze sont encore en compétition, répartis en trois brigades menées par Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Alors, que s'est-il passé dans ce nouvel épisode et, quel candidat a été éliminé ? Réponse tout de suite !

Trois étoiles à Saint-Tropez

C'est à Saint-Tropez chez Arnaud Donckele, le plus jeune chef trois étoiles, que se déroule la première épreuve. Les chefs qui sont accompagnés de deux membres de leur brigade – Giacinta et Maximilien pour Hélène Darroze, Carl et Jérémie pour Philippe Etchebest et David et Alexis pour Michel Sarran – lancent un défi de taille : sublimer l'un des trois produits de la mer suivants : la sardine, le loup et le calamar.

Pour la première fois, c'est à eux de sélectionner les produits dans le garde-manger et, comme le veut la règle, il n'y a pas des produits pour tout le monde. Les chefs-jurés se font donc la guerre au moment de faire leur marché. Autre précision, chaque membre du binôme doit préparer un plat mais un seul d'entre eux sera goûté par Arnaud Donckele.

Au sein du clan Etchebest, Carl et Jérémie travaillent le loup. Le premier propose un filet de loup rôti, tartare de loup et agrumes, fumet de poisson et fenouil. Le second présente un loup cuit au beurre noisette, tartare de loup et fruits de la passion. Après dégustation, le Meilleur Ouvrier de France choisit l'assiette de Jérémie pour la suite de l'épreuve.

Dans la team Sarran qui cuisine le calamar, David prépare un calamar fumé au foin, sauce à l'encre de seiche et fruits de la passion. Alexis cuisine pour sa part un calamar poêlé, tentacules frites, purée de poireaux à la verveine. Après dégustation, Michel Sarran choisit l'assiette d'Alexis pour la suite du challenge.

Dans l'équipe de Darroze qui travaille la sardine, Giacinta prépare un rouleau de sardine farcie au caviar d'aubergines, sorbet tomate alors que Maximilien propose des sashimis de sardine, consommé à la sardine, tempura fleurs de courgettes. Après dégustation, Hélène Darroze choisit l'assiette de Maximilien pour la suite du défi.

Après que le triple étoilé Arnaud Donckele a goûté les plats, Maximilien et Jérémie sont les vainqueurs de l'épreuve. "C'est le plat le plus remarquable que j'ai pu goûter dans ce type de concours", déclare le chef au sujet de Jérémie. Un sacré compliment !

Carl, David, Giacinta et Alexis partent en dernière chance

Le Trompe-l'oeil

Pour la deuxième épreuve, les deux autres membres de chaque brigade s'affrontent sur l'un des thèmes les plus redoutés de Top Chef : le Trompe-l'oeil ! Ils sont jugés par le spécialiste Yann Brys, chef pâtissier, Meilleur Ouvrier de France et responsable de la création de la plus ancienne maison de gastronomie française.

Au sein du clan Etchebest, Franck part sur une tomate farcie, riz blanc. Un plat qui est en réalité composé, notamment, de meringue pour le riz. Lors de l'épreuve, il est recadré à cause de son comportement par Philippe Etchebest. Stressé, il s'est plaint à maintes reprises du fait que ses collègues ouvraient la cellule de refroidissement alors qu'un de ses mets reposaient à l'intérieur. Des remarques peu aimables qui ont agacé le juré.

De son côté, Jean-François se lance sur un Mont-Blanc salé avec sablé parmesan et purée de panais. C'est son assiette qui est choisie pour la suite de l'épreuve.

Dans la team Sarran, Guillaume, spécialiste de la pâtisserie, veut réaliser un trompe-l'oeil d'oeuf au plat qu'il réalise avec un crémeux coco et de la passion. Julien, de son côté, part sur un oeuf mayonnaise réalisé avec une crème citron, une mousse à la coco et de la purée passion-mangue. Deux idées très proches ! Après dégustation le chef de brigade choisit Guillaume pour la suite du défi.

Dans l'équipe de Darroze, Kelly prépare un carpaccio de boeuf avec de la pêche, un ketchup de fruits rouges, un pistou de pistaches et des frites remplacées par un cake au citron. Thomas se lance dans un tiramisu avec blanc-manger de cabillaud, palais de pomme de terre, ail et mousse de pomme de terre. Une recette jugée trop simple par Hélène Darrouze. La chef préfère tout de même le plat de Thomas pour la suite du défi.

Après que Yann Brys a goûté les plats, c'est Guillaume et Jean-François qui remportent l'épreuve. Franck, Julien, Kelly et Thomas partent en dernière chance.

Dernière chance

Carl, David, Giacinta, Alexis, Franck, Julien, Kelly et Thomas sont donc en dernière chance. Le thème du jour : le mono-produit ! À partir d'un fruit ou d'un légume, ils doivent créer un plat d'exception. À eux d'avoir la bonne idée et la bonne technique pour séduire le jury.

Carl tente sa chance avec la pomme. Il en poche quelques-unes et ajoute des épices. Les fait rôtir, réalise aussi une chips et ajoute un caramel au beurre salé. Mais, tout ne se présente pas bien pour lui. Il rencontre des problèmes avec le four et son caramel a trop cuit.

David réalise une recette à base de champignons. Il travaille plusieurs variétés du produit : champignon blond, champignon de Paris tourné, champignon de Paris cru, cèpe en chips ou encore girolle sautée à la poêle.

Giacinta choisit aussi la pomme qu'elle travaille dans tous ses états : compote, chips, mousse, jus, gelée. Si elle admet que sa proposition est simple techniquement, elle compte séduire le jury avec des goûts audacieux en ajoutant coriandre et vanille à sa recette.

Alexis, Franck et Kelly ont tous les trois choisi la carotte. Ils ont donc intérêt à se démarquer. Pour ce faire, Alexis mise sur une purée au miel et aux pickels, Franck joue sur les couleurs et les textures et Kelly s'inspire de ses origines réunionnaises.

Julien joue sa place avec du chou-fleur qu'il prépare en purée et en pickles. Jeu de couleurs, jeu de textures, il tente une belle déclinaison.

Thomas travaille les asperges. Il part sur un crémeux avec basilic et yuzu, têtes d'asperges blanchies, tartare d'asperges blanches dans une asperge verte finement tranchée à la mandoline.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège dégustent les plats à l'aveugle. Sans trop hésiter, ils annoncent avoir eu un vrai coup de coeur pour les assiettes de Franck (équipe Etchebest) et Giacinta (équipe Darroze). Malheureusement pour lui, c'est Carl (équipe Etchebest) qui est éliminé.