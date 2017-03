Top Chef 2017: Où vont les restes, qui fait la plonge... Les coulisses du tournage

À l'antenne, les candidats de Top Chef rivalisent d'idées gourmandes pour étonner les chefs-jurés : Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège. Un challenge impossible sans quelques hommes de l'ombre. Le magazine Le Parisien a enquêté et dévoile grâce à qui le programme culinaire marche aussi bien.

Tout d'abord, les candidats peuvent dire merci à Danaé, leur nounou. C'est elle qui s'assure qu'ils sont prêts à 7h30 chaque matin, les occupe pendant les pauses et organise même des karaokés afin d'égayer leurs moments de repos ! D'ailleurs, en parlant de pause dans le tournage, le quotidien livre une anecdote tout à la fois amusante et logique : des chefs sont employés afin de faire à manger aux candidats et aux jurés dans une autre cuisine. Inutile de dire qu'ils n'ont pas trop le droit à l'erreur !

En ce qui concerne les tournages, deux jours avant chacun d'entre eux, Vincent Meslin (régisseur de cuisine) réalise une liste de courses pour remplir le garde-manger. Cinq frigos sont mis à sa disposition, ainsi qu'une chambre froide réservée aux fruits et légumes. La commande équivaut à 100 kilos par journée de tournage et le surplus, lorsqu'il y en a, est envoyé à la Croix-Rouge.

Toujours en coulisses, cinq ou six serveurs sont employés pour mettre les plats sous cloche, les servir aux jurés et prendre également soin d'une troisième assiette, disposée dans une autre salle afin qu'elle soit filmée. Cette dernière sert aussi aux chefs si l'un d'entre eux a besoin de regoûter le plat.

Le régisseur général s'occupe pour sa part des quatre semi-remorques qui contiennent le matériel de cuisine, trois pour la décoration, un pour les lumières. Il s'occupe aussi de l'installation du plateau.

Deux plongeurs sont également employés durant le tournage. Ça en fait du monde !