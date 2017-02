Top Chef 2017 : Jean-François vexe Philippe Etchebest avant son élimination !

Une chose est sûre, Jean-François Bury et son chef de brigade Philippe Etchebest ne sont pas faits pour travailler ensemble !

Après que Guillaume, Maximilien, Jérémie, Alexis, Kelly et Franck ont cuisiné pour des enfants, les autres candidats de Top Chef 2017 toujours en compétition se sont mis dans la peau d'un chef de brigade constituée des autres concurrents... et de leur propre chef. Aussi, Jean-François a dirigé la star de Cauchemar en cuisine. Et tout ne s'est pas passé comme prévu !

Dès le départ, le chef traiteur de 35 ans s'est mis Philippe Etchebest à dos en déclarant : "Ça fait peur. Vous avez vu la tête de mon commis, vous en connaissez beaucoup des comme lui ?" Une remarque à laquelle son commis du jour a répondu : "Quel rapport ? Beau discours Jean-François. Belle entrée en matière." Jean-François ne s'est pas arrêté là pour autant.

Il en a profité pour taquiner Philippe Etchebest en lui demandant d'éplucher une salade, une tâche trop simple à réaliser selon ce dernier, et en lui donnant des surnoms comme "Philou" ou "Mon Philippe". De quoi sérieusement agacer le chef.

Jean-François est malheureusement rapidement redescendu de son petit nuage. Il a dû se frotter à l'épreuve de la dernière chance, au cours de laquelle les candidats devaient revisiter la tarte aux fraises. Et son assiette n'a pas convaincu Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran.

Du côté des audiences, l'épisode 5 de Top Chef 2017 diffusé mercredi 22 février 2017 a rassemblé 2,73 millions de téléspectateurs, soit 12,2% de part de marché sur l'ensemble du public.