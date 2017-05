Top Chef : Un candidat obligé de fermer son restaurant, son coup de gueule

Auprès de nos confrères de DH.be, Pierre Ciampi, dépité, s'est exprimé sur les raisons de la fermeture de son restaurant. "Je regrette qu'on soit dans un pays où, si on n'est pas magouilleur, on ne s'en sort pas. Même quand on sacrifie sa vie familiale, quand on bosse dur et quand on affiche complet, on n'est pas sorti de l'auberge", s'est-il agacé.

Et de poursuivre : "Rien n'est fait pour aider les personnes qui veulent entreprendre et avancer ; Comment voulez-vous faire quand on doit sortir 2 000 euros pour en donner 1 000 à un employé ? Et ce n'est pas l'apanage des restaurateurs. On n'est ni conseillés ni accompagnés. Si on n'est pas surcapitalisés quand on lance une entreprise, on ne tient pas".

Tous mes copains de Top Chef qui ont un restaurant galèrent

Enfin, l'ex-candidat de Top Chef a fait le lien entre son passage dans l'émission culinaire de M6 et son échec professionnel : "Tous mes copains de Top Chef qui ont leur propre restaurant galèrent. La médiatisation ne change rien".

Désormais, Pierre Ciampi a intégré l'équipe du restaurant Le Val d'Heure à Montigny-le-Tilleul, toujours en Belgique, où il est devenu le second du chef Dany Lombart. "Je ne sais pas si j'ouvrirais un autre restaurant un jour. Je compte rester ici au moins 3 ou 4 ans. C'est le temps qu'il me faudra, je pense, pour me ressourcer, loin des responsabilités de patron de restaurant", a-t-il conclu.