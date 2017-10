Top Chef : Une ex-finaliste prend sa revanche !

En 2011, Fanny Rey s'était hissée jusqu'en finale de Top Chef, saison 2 (M6). Finalement, c'était sa consoeur et adversaire Stéphanie Le Quellec qui était ressortie grande gagnante de l'émission, remportant ainsi 100 000 euros. Depuis, Fanny Rey a pris une belle revanche.

En effet, son restaurant L'Auberge de la reine Jeanne, situé au 12 boulevard Mirabeau à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), a été récompensé par le Guide Michelin 2017. Et, double victoire : Fanny Rey est la seule femme étoilée cette année.

Mais ce n'est pas tout, l'ancienne candidate de Top Chef saison 2 a récemment été élue Femme Chef de l'année 2017. "C'est une consécration, confie-t-elle dans les pages de Télé 7 Jours. C'est une bataille pour la recherche de la qualité, en association avec des paysans, bouchers, pêcheurs, poissonniers..." Et de poursuivre : "Ce titre revient aussi à toutes ces petites mains. Le fait maison est un principe qui me tient à coeur."

Mais être étoilée, qu'est-ce que ça change vraiment ? "J'ai une nouvelle clientèle qui vient grâce au Guide Michelin", explique Fanny Rey. Et, si "la carte et les prix sont inchangés", la chef indique avoir créé "le Menu Horizon à 150 euros". "Nous travaillons des produits d'exception, et je fais ce qui me plaît", ajoute celle qui souhaite désormais poursuivre sa "quête de l'excellence".

