Tori Spelling : Enfin le bonheur en famille, deux mois après son pétage de plomb

C'est qu'on l'aime bien, Tori Spelling. En mars dernier, lorsque son mari Dean McDermott avait appelé la police à leur domicile de Los Angeles pour tenter d'apaiser une crise nerveuse, l'actrice de 44 ans avait ensuite inquiété ses fans en apparaissant bouffie et quasi méconnaissable.

Deux mois plus tard, l'interprète de Donna Martins dans la série culte Beverly Hills : 90210 a bel et bien remonté la pente et fait plaisir à voir. Dimanche 13 mai 2018, jour de la fête des Mères aux États-Unis, la star américaine était d'ailleurs entourée de sa tribu pour profiter d'une journée ensoleillée au Pasea Hotel and Spa à Huntington Beach. L'occasion de souffler, de se ressourcer et de prendre la pose en famille.

Liam (11 ans), Stella (bientôt 10 ans), Hattie (6 ans), Finn (5 ans) et le petit Beau (1 an) étaient tous réunis autour de leur maman chérie pour célébrer ce jour que beaucoup aux États-Unis considèrent comme sacré. Dans la foulée, et parce qu'elle ne serait "rien" sans eux, Tori Spelling a tenu à rendre hommage à sa progéniture en publiant de jolis clichés individuels de ses enfants. Seul l'hommage à son fils aîné Liam est illustré avec une photo où apparaît également la comédienne, qui lui dépose un bisou sur la joue. Trop mignon !