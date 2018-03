Tori Spelling défigurée et bouffie : Son état inquiète ses proches

Ruinée, défigurée, épuisée... Les dernières nouvelles sur l'état de santé de Tori Spelling ne sont pas bonnes. Depuis plusieurs années la fille d'Aaron Spelling enchaîne les déconvenues.

Tout a commencé lorsqu'en 2013, alors que sa carrière professionnelle n'était déjà plus brillante, elle découvrait que son mari Dean McDermott lui était infidèle. Obligé de faire son mea culpa, Dean avouait l'avoir trompée à cinq reprises. Depuis, le couple - qui n'est pas franchement du genre à vivre caché pour vivre heureux - vacille. Le mari a même déclaré que s'il était allé voir ailleurs, c'est tout simplement parce que le sexe avec Tori n'était "pas fantastique".

Depuis, même si le couple a décidé de surmonter ces tromperies, et a accueilli un cinquième enfant, tout va de mal en pis pour Tori. L'actrice accumule les dettes et est même passée à deux doigts d'aller en prison. Et pour couronner le tout, elle est toujours en froid avec sa mère Candy, principalement depuis que cette dernière l'a privée de l'héritage de son père (estimé à plus de 500 millions de dollars).

Le mois dernier, c'est carrément la police qui a dû se rendre à son domicile. Inquiet après un violent pétage de plombs, son mari n'avait eu d'autre choix que d'appeler à l'aide. Son état mental alors pointé du doigt, Tori s'était fendue d'un mantra réconfortant pour calmer son entourage : "Je suis forte. Je suis incroyable. Je suis magnifique. Je suis géniale. Je vaux quelque chose. Je suis aimée. Je suis courageuse. Je suis gentille. Je suis heureuse. Je suis moi".

Le 22 mars dernier, les choses semblaient rentrer tout doucement dans l'ordre puisqu'on apercevait Tori et Dean dans restaurant de la banlieue de Los Angeles en compagnie de leurs 5 enfants : Liam (10 ans), Stella (9 ans), Hattie (6 ans), Finn (5 ans) et Beau (1 an). Si elle semblait apaisée, on ne peut s'empêcher de remarquer son visage particulièrement gonflé. Un changement physique souvent lié à la prise de traitements médicaux lourds.

Espérons que tout rentrera dans l'ordre le plus rapidement possible pour Tori et sa belle famille.