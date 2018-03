Tori Spelling : Mentalement dérangée ? Elle publie un message...

Alors qu'elle a multiplié les frasques ces derniers temps, la police ayant eu besoin d'intervenir plusieurs fois à son domicile, Tori Spelling est sortie du silence pour rassurer ses fans sur sa santé mentale.

L'ex-star de Beverly Hills 90 210 a publié un message sur Instagram en forme de mantra. "Je suis forte. Je suis incroyable. Je suis magnifique. Je suis géniale. Je vaux quelque chose. Je suis aimée. Je suis courageuse. Je suis gentille. Je suis heureuse. Je suis moi", a-t-elle écrit. Tori Spelling, aujourd'hui âgée de 44 ans, a voulu prouver qu'elle n'était pas dérangée mentalement et qu'elle ignorait ce qui se disait sur elle...

La maman de Liam (10 ans), Stella (9 ans), Hattie (6 ans), Finn (5 ans) et Beau (1 an), a récemment inquiété ses fans en raison de son comportement. La police est intervenue une première fois chez elle car qu'elle croyait qu'un cambrioleur essayait de pénétrer dans sa maison alors qu'il s'agissait de son époux Dean McDermott puis, quelques heures plus tard, la police revenait car le mari de l'actrice se plaignait de violences conjugales. Sur le moment, Tori Spelling n'a pas pu subir d'évaluation psychiatrique. Peu après, alors que le couple était au restaurant avec ses enfants, une dispute a éclaté et la petite famille a dû être expulsée de l'établissement...

Tori Spelling, que l'on dit ruinée, préparerait son retour à la télé. People affirme que l'actrice et sa grande copine Jennie Garth collaborent avec CBS pour développer une suite de Beverly Hills, dans un style comique cette fois.