Tori Spelling : Son mari Dean McDermott endetté, risque la prison

Depuis la naissance de leur 5e enfant, Beau, le 2 mars dernier, Tori Spelling et Dean McDermott sont sur un nuage ! Ils le quittent, sur ordre de la justice : Dean est menacé d'un séjour en prison pour le non-règlement d'une pension alimentaire...

L'actrice Mary Jo Eustace, l'ex-épouse Dean McDermott, le retrouvera au tribunal. Elle accuse l'acteur et présentateur télé de 50 ans d'avoir manqué plusieurs paiements mensuels de sa pension alimentaire de 1500 dollars, destinée à l'éducation de leur fils Jack Montgomery (19 ans au mois d'octobre). Un proche de Dean McDermott a révélé à Page Six que Mary Jo Eustace avait été prévenue du retard du versement de la pension du mois d'août. Un retard dû au règlement du premier mois de loyer, de la garantie et d'autres dépenses universitaires de Jack.

Selon cette même source, Dean McDermott se serait acquitté de sa dette ce vendredi 1er septembre.

Au mois de mars, l'époux de Tori Spelling comparaissait déjà devant les tribunaux pour le motif identique. Un accord avec son ancienne compagne sur la mensualisation des paiements lui avait alors permis d'échapper à la détention.

Mariés depuis mai 2006, l'actrice et fille du multi-millionaire Aaron Spelling, Tori Spelling, et son mari ont vécu une année 2016 difficile, marquée par d'importants soucis financiers.

Le couple fait tout de même bonne figure et comble ses cinq enfants Liam, Stella, Hattie, Finn et Beau (entre 10 ans et 6 mois) de bonheur.