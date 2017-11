Tori Spelling : Ruinée et menacée de faire de la prison ferme !

Mais quel est l'état réel des finances de Tori Spelling ? L'ex-star de Beverly Hills 90210, que l'on dit ruinée depuis des années mais qui continue pourtant de mener la grande vie et d'offrir à ses enfants des fêtes très réussies, est cette fois convoquée devant la justice pour faire le bilan.

Comme le rapporte The Blast, Tori Spelling a été sommée de se présenter au tribunal munie de tous les documents relatifs à ses comptes et à sa situation financière après avoir omis de payer à la société City National Bank la modique somme de 220 000 dollars. Elle est poursuivie depuis l'an dernier par cette société pour n'avoir jamais remboursé en intégralité un prêt de 400 000 dollars, contracté en 2010. Jusqu'en 2016, elle ne devait "que" 188 000 dollars mais la société a continué à dépenser de l'argent (aux États-Unis, la plupart des banques offrent cette possibilité...) ajoutant à sa dette 17 000 dollars, soit un total de 205 000 dollars. La société avait donc déposé plainte et réclame des dommages et intérêts, ce qui fait monter la somme à 220 000 dollars.

Le 2 novembre, un juge a ordonné à Tori Spelling de se présenter au tribunal en début d'année prochaine pour un examen approfondi de ses finances. Ce sera l'occasion pour la justice de savoir ce que possède réellement la star, notamment d'un point de vue immobilier, afin de voir ce qui peut être saisi pour rembourser City National Bank. Si l'actrice de 44 ans, dont la maman Candy a hérité de la colossale fortune de son mari le regretté Aaron Spelling, ne se présente pas, elle risque une peine de prison ferme.

Tori Spelling n'est la seule de son propre clan a rencontrer des difficultés financières puisque son mari Dean est lui aussi dans le viseur de la justice.

Thomas Montet