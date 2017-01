Toumany Coulibaly champion et cambrioleur condamné : Sa compagne parle

Sprinteur, champion de France en salles en 2015, voleur récidiviste et père de famille, Toumany Coulibaly endosse les trois rôles à la fois. Sauf que sa carrière d'athlète, c'est terminé. Il a de nouveau été condamné ce 13 janvier à trois ans de prison dont vingt mois avec sursis pour des cambriolages. Le sportif de 29 ans, qui a reconnu les faits, devra également se livrer à un travail psychologique sur lui-même.

Alors qu'il a été jugé pour ce vol aggravé en récidive par le tribunal correctionnel d'Évry – pour des faits remontant à 2014 –, sa compagne témoigne dans les colonnes de l'Équipe ce même jour. La jeune femme raconte comment elle a appris par amour à attendre qu'il sorte de prison, espérant à chaque fois un changement qui n'arrive pas. "Je lui pardonne, c'est le prince charmant, il est très beau, très gentil. Très menteur aussi.... Je n'arrive pas à le faire changer, mais tant que j'y crois, je serai là", confie celle qui a fondé une famille composée de trois enfants avec Toumany Coulibaly, dont le dernier est né cet été précise l'Équipe.

Malgré ses nombreuses casseroles, le serial cambrioleur avait pu compter sur la clémence du juge devant lequel il s'est présenté en octobre dernier. Toumany Coulibaly était apparu sans avocat, avec des béquilles, "le genou en vrac après une opération compliquée", un sac dos contenant tout le nécessaire en cas d'incarcération. Mais il était ressorti libre de la séance, reportée au 13 janvier. C'est à ce moment que le sprinter avait révélé mettre fin à sa carrière. "Je suis fatigué de tout, je ne veux plus minimiser, je veux qu'on me laisse tranquille, faire ma peine et puis sortir clean. De toute façon, l'athlé, c'est fini. Ils ne m'ont pas pris aux JO, jamais ils ne me sélectionneront", avait-il lâché.

Jugé pour pour le cambriolage de trois magasins du centre commercial Valdoly de Vigneux (Essonne) en août 2014, auquel aurait également participé l'un de ses jeunes frères, Toumany Coulibaly cumule les affaires judiciaires.

Alors qu'il disait vouloir se racheter une conduite, le sportif a finalement récidivé en novembre dernier. Pris en flagrant délit de vol en bande organisée dans la nuit du 12 au 13 novembre 2016, Toumany Coulibaly avait été arrêté par la sûreté départementale de l'Essonne et les policiers du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois alors qu'il venait de dérober du matériel hi-fi et de téléphonie dans l'enseigne Carrefour de la ville. Le montant du vol était estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des faits pour lesquels il était déjà en détention provisoire et qui seront jugés ultérieurement... et rajouter sans doute une peine de prison supplémentaire.



Olivia Maunoury