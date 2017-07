Tour de France : Les jambes (effroyables) d'un coureur font le buzz...

Une fatigue liée aux journées qui défilent et renforcée par les étapes de montagne. D'autant que Paweł Poljański n'a, lui non plus, pas été épargné par les chutes. Sur l'une des précédentes photos prise à l'arrivée d'une autre étape, le coureur apparaît les genoux en sang, les jambes et les bras recouverts de pansements et le maillot déchiré...