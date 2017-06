TPMP : Cyril Hanouna donne des nouvelles de sa mère, convoquée par la police

Esther Hanouna, la mère de Cyril Hanouna, a été convoquée par la police à la suite d'une plainte de Michael Zazoun, ex-collaborateur de son fils, pour propos homophobes et harcèlement. Mercredi 21 juin, sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'animateur de C8 a donné des nouvelles de sa mère.

Après avoir fait un "gros bisou à [sa] maman, qui était au poste hier", Cyril Hanouna tenu à rassurer les téléspectateurs. "Elle est sortie, tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, ma maman va bien", a-t-il ajouté. Et de poursuivre, amusé : "Elle est à la maison, et à l'heure qu'il est, elle doit faire des boulettes." Plus encore, l'animateur de TPMP a calmé le jeu, indiquant "ne pas en vouloir" à Michael Zazoun.

Pour précision, l'ex-chroniqueur d'Énora le soir sur Virgin Radio – émission présentée par Énora Malagré et produite par Cyril Hanouna – s'est plaint au commissariat d'avoir reçu des appels téléphoniques. Après enquête, la police a révélé que le numéro de portable duquel provenaient certains appels masqués était enregistré au nom d'Esther Hanouna. Des coups de téléphone qui sont intervenus trois semaines après la tribune de Michael Zazoun sur Facebook, dans laquelle il dénonçait la supposée homophobie de Cyril Hanouna.

Sur les ondes de RTL, l'animateur de 42 ans avait déjà réagi. Au micro de Marc-Olivier Fogiel, il avait alors formellement démenti cette version. "Il faut savoir que la mère de Michael Zazoun était la meilleure amie de ma mère, et que lui, elle le connaît depuis quarante ans, a-t-il expliqué. Donc elle n'a pas appelé quelqu'un au hasard, c'est juste que ça lui a fait de la peine de voir un mec qu'elle connaît depuis longtemps dire que son fils est homophobe ou dire des bêtises sur son fils. Elle l'a appelé comme toute mère aurait fait."

Dans la foulée, Cyril Hanouna avait assuré que sa mère, âgée de 70 ans, était "toujours en numéro masqué". "Même moi, elle m'appelle en numéro masqué, c'est pour ça que je ne lui réponds jamais", avait-il ajouté. D'après nos informations, Esther Hanouna se serait adressée à Michael Zazoun sans cacher son identité.