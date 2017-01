TPMP – Cyril Hanouna : Pourquoi ne présente-t-il pas l'émission ce soir ?

"Mardi je suis absent, c'est Benji, retour mercredi avec deux fois plus de Camille et de Jean-Luc ! Je vous aime", a tweeté Cyril Hanouna, dimanche 22 janvier. Eh oui, ce mardi 24 janvier Baba est absent de Touche pas à mon poste sur C8 et on connaît la raison !

Comme l'indiquent nos confrères de Télé Loisirs, l'absence de Cyril Hanouna à la présentation de TPMP est amplement justifiée puisque le célèbre animateur sera sur le tournage d'une nouvelle émission qu'il prépare. Un programme pour le moment bien mystérieux, aucune information n'a encore filtré.

Dans un premier temps, il avait été annoncé que Benjamin Castaldi remplacerait Cyril Hanouna. Mais c'est finalement Julien Courbet qui prendra les rênes de l'émission.

Les fans de Cyril Hanouna peuvent se rassurer. Il sera de retour dès mercredi et a promis de mettre le feu au plateau. "Comme je ne suis pas là mardi, je vous mets la folie demain ! Et mercredi, du lourd on va finir plus tard ! Sinon, je vous souhaite une semaine de ouf", a-t-il déclaré sur le réseau social de l'oiseau bleu.