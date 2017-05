TPMP - Cyril Hanouna réagit aux accusations d'homophobie : "Ça m'a blessé"

Le 18 mai 2017, après Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna présentait une nouvelle émission baptisée Radio Baba. Pendant le programme, l'animateur vedette de C8 a reçu des appels téléphoniques faisant suite à une annonce fictive postée sur un site de rencontres. Sur le plateau de l'émission, il avait alors pris une voix maniérée pour s'adresser en direct au téléphone à ceux qui répondaient à cette annonce. L'animateur a piégé ainsi ses interlocuteurs qui, sans savoir qu'ils étaient à l'antenne, ont tenu des propos sexuels très crus.

Une séquence qui n'a pas fait l'unanimité. En effet, sur la Toile, les internautes se sont dits "choqués", accusant la scène de véhiculer l'homophobie. Le CSA a même été alerté. Vendredi 19 mai 2017, au lendemain de l'émission, Cyril Hanouna s'est exprimé en direct.

"Il y a des gens qui ont été blessés par cette séquence, a-t-il lancé. Moi, je ne veux jamais choquer les gens ou blesser certaines personnes, c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout." Et de poursuivre : "Je vous le dis à chaque fois, s'il y a certaines personnes qui se sont plaintes ça veut dire que ça a dû les blesser et que mine de rien on a commis une erreur quelque part."

Puis, Cyril Hanouna a révélé avoir lui-même été blessé : "Il y a des beaucoup de gens qui m'ont traité d'homophobe alors que, vous me connaissez, c'est vraiment tout ce que je combats dans cette émission." "L'homophobie, la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme, la misogynie, c'est tout ce que je combats dans cette émission depuis des années. C'est contre mes valeurs, c'est à l'opposé de ce qu'est Touche pas à mon poste, qui est une émission où je veux que tout le monde se rejoigne, que ce soit une émission de vivre ensemble", a également déclaré l'animateur de C8.

Dans la foulée, Cyril Hanouna s'est entretenu par téléphone avec Joël Deumier, président de SOS Homophobie, et Alexandre Marcel, porte-parole de Stop Homophobie.

Pour information, l'association Le Refuge – qui a pour vocation d'aider et accompagner les victimes d'homophobie – a porté plainte après la séquence polémique. Dans les colonnes de L'Express, Cyril Hanouna s'était déjà défendu de tout acte ou parole homophobe.