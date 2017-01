TPMP : Énora Malagré raconte ses ébats sexuels dans la voiture de son papy

Jeudi 5 janvier, Énora Malagré a fait quelques révélations très croustillantes dans Touche pas à mon poste sur C8. Très en verve, la jolie trentenaire qui file actuellement le parfait amour avec un Corse a parlé de ses premiers émois sexuels... dans une voiture.

C'est après le débrief de son passage dans Top Gear France (RMC Découverte) qu'Énora Malagré a raconté cette anecdote inattendue. "Effectivement, j'ai eu un ébat dont je me souviens très bien dans la Ford Fiesta de mon papy, avec mon petit ami de l'époque. Il s'appelait Gnouf", a-t-elle lâché non sans provoquer l'hilarité autour de la table, notamment à cause du prénom de son amoureux d'alors. Et la chroniqueuse de poursuivre : "Gnouf, c'était son surnom mais j'ai jamais su son nom, c'est ça le pire. Je suis resté un an avec lui."

La franche rigolade terminée, Énora a finalement indiqué : "Enfin voilà, c'était très sympa. C'était à l'arrière de la voiture mais pour moi, comme je suis petite, c'était quasiment un appartement ! C'était très confort !"

Aujourd'hui, comme nous vous l'indiquions, Énora est très amoureuse d'un certain Doumé qu'elle n'aurait pas vu depuis un certain temps. La jeune femme a profité de l'émission pour dire publiquement à quel point elle était impatiente de le retrouver. "Je vois Doumé ce week-end. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu...", a-t-elle lâché, les yeux pétillants.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !