TPMP – Fabienne Carat draguée par Jean-Michel Maire : "C'est très gênant, là !"

Mercredi 3 mai, Fabienne Carat était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) afin de faire la promotion du téléfilm Le Secret de l'abbaye, qui sera diffusé le 6 mai prochain à 20h55 sur France 3. Très à l'aise sur le plateau, la pétillante comédienne a connu un moment de gêne lorsque Jean-Michel Maire a tenté de la draguer.

Le chroniqueur n'a clairement pas fait dans la dentelle. Cyril Hanouna affirmant que Fabienne Carat était son style de femme, le séducteur a déclaré : "J'aime beaucoup Fabienne, on a eu un petit truc dans les regards en loges." Ce à quoi la star de Plus belle la vie a répondu, avec étonnement : "Mais ça va pas ?! Je ne suis pas au courant..."

Loin de se démonter, Jean-Michel Maire a alors poursuivi : "Je l'ai regardée en tout cas. Je pense que je peux être son style, si elle a le courage de l'avouer." Toujours souriante mais ne comprenant pas d'où pouvait venir l'assurance du chroniqueur, Fabienne Carat a alors répondu de façon plus franche : "Mais comment te dire ? Je ne suis pas là-dedans... Je ne suis pas dans la séduction. J'aime beaucoup cette personne, Jean-Michel, mais c'est très gênant, là !"

Un moment embarrassant que Jean-Luc Lemoine reprendra volontiers dans ses prochains 4/3 !

Côté actualité, en plus du téléfilm diffusé sur France 3, Fabienne Carat jouera son spectacle L'amour est dans le prêt à Paris du 29 septembre au 31 décembre prochain tous les vendredis et samedis à 21h30 et tous les dimanches à 17h au Théâtre du Gymnase. Ne la manquez pas !