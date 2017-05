TPMP – Géraldine Maillet, canon à 19 ans : La vidéo qui refait surface

Chaque année, Cyril Hanouna recrute de nouveaux chroniqueurs pour son émission Touche pas à mon poste. Ainsi, en novembre 2016, l'animateur vedette de C8 et sa bande ont accueilli un nouveau visage, celui de Géraldine Maillet.

A 44 ans, la recrue de la bande a déjà une jolie carrière. Dans sa jeunesse, elle a été mannequin et a alors défilé pour de grands noms de la mode à l'instar de Nina Ricci, Yves Saint Laurent ou encore Alexander McQueen. Puis, à 26 ans, Géraldine Maillet a fait paraître son tout premier ouvrage, baptisé Une rose pour Manhattan. Depuis, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste en a publié plus d'une dizaine. En parallèle de son activité de romancière, Géraldine Maillet s'était lancée dans le cinéma, en tant que réalisatrice. Et après avoir mis un pied dans le milieu, la touche charme de TPMP a tenté sa chance sur petit écran.