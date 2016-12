TPMP : Géraldine Maillet, Benjamin Castaldi, Capucine... Les nouveaux déraillent

Depuis la rentrée télé 2016, Touche pas à mon poste (C8) a accueilli de nouveaux visages parmi l'équipe des chroniqueurs. Aux côtés des historiques Jean-Luc Lemoine, Jean-Michel Maire ou encore Enora Malagré, Cyril Hanouna a recruté de nouveaux talents.

Bien décidés à se faire une place centrale dans le show à l'instar de Matthieu Delormeau qui a été LA révélation de la saison passée, Capucine Anav, Géraldine Maillet ou encore Benjamin Castaldi n'ont pas fait preuve de langue de bois ces derniers mois... pour le plus grand bonheur des téléspectateurs !

Géraldine Maillet VS les filles de la télé-réalité

Le 22 septembre dernier, la chroniqueuse "intello" de la bande a provoqué un véritable tollé en qualifiant en direct les filles de la télé-réalité de "p*tes". Une sortie totalement assumée, mais dont Cyril Hanouna s'est aussitôt désolidarisé, qui lui a valu des critiques virulentes de la part des principales intéressées. Aurélie Van Daelen et Milla Jasmine ont par exemple pris la parole pour dénoncer les propos qu'elles ont jugés honteux de la part de la chroniqueuse de TPMP. "C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous ne me connaissez pas pour me juger. Je pense qu'il est temps d'ouvrir votre esprit et de vous décoincer tout simplement !", avait réagi la maman du petit Pharell dans le Mad Mag (NRJ12).

Capucine Anav VS. La production des Anges

Le 4 novembre dernier, Capucine Anav a fait forte impression dans TPMP en dévoilant certaines coulisses des Anges de la télé-réalité de NRJ12. Elle a notamment déclaré en direct qu'elle avait été victime de "prostitution déguisée" en étant "forcée" à se mettre en couple dans le programme, une sortie très forte qui lui a valu aussitôt des remontrances. Matthieu Delormeau a vivement réagi en plateau et la production des Anges a fait savoir qu'elle pourrait porter plainte contre la jeune femme. Capucine Anav s'est finalement platement excusée le 7 novembre et tout est rentré dans l'ordre. C'était moins une !

Benjamin Castaldi VS. Ayem Nour

Benjamin Castaldi est ce qu'on appelle un bon client en télévision. Toujours de bonne humeur, jamais avare en anecdotes croustillantes, l'ex-animateur de Secret Story sur TF1 ne rate jamais une occasion de briller autour de la table. Le 4 octobre dernier, il a tout de même interpellé ses collègues en se moquant du physique post-accouchement de la belle Ayem Nour (animatrice du Mad Mag sur NRJ12) en l'appelant "Fatima", comme pour signifier son importante prise de poids. Heureusement pour lui, Ayem a compris qu'il ne s'agissait que d'une vanne et ne s'est pas offusquée de cette sortie.

En revanche, ses admirateurs ont été bien moins indulgents et Benjamin Castaldi a dû faire face à un flot d'insultes sur les réseaux sociaux... On ne touche pas à la maman d'Ayvin !

