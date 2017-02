TPMP – Gilles Verdez : Sa compagne Fatou critiquée après sa demande en mariage !

Vendredi 10 février, C8 proposait TPMP ! La Grande Régalade spéciale St Babalentin afin de célébrer la fête des amoureux comme il se doit. À cette occasion, Gilles Verdez avait prévu de demander sa compagne Fatou en mariage. Un moment qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

C'est les larmes aux yeux que le chroniqueur de Touche pas à mon poste a fait sa belle déclaration à sa chère et tendre, bien qu'il se soit disputés quelques jours plus tôt : "Je t'aime comme on aime celle que l'on a cherchée éternellement et qu'on a fini par trouver. Je t'aime parce que tu es mon coeur, tu es mon âme, tu es mon corps. Je t'aime parce que j'ai envie de vivre mille vies avec toi. Alors je te le demande, avec énormément d'amour, est-ce que tu veux m'épouser ?" De quoi émouvoir les internautes et ses collègues.

En revanche, le public a beaucoup moins apprécié la réaction de Fatou. En effet, nombreux sont ceux à lui avoir reproché d'avoir accepté la demande de Gilles Verdez simplement parce qu'il y avait les caméras. La raison ? Elle semblait froide et pas réellement convaincue par sa réponse. "Je suis k.o., elle a dit 'oui je veux bien' comme si on lui avait demandé si elle voulait un sac en plastique à la caisse #Fatou #TPMP", "Le 'oui j'veux bien' de Fatou, c'est la deuxième claque pour Gilles Verdez après celle de Joey Starr", "Elle avait l'air vraiment froide. On dirait qu'elle a accepté juste pour lui éviter l'humiliation devant les caméras. Je trouve ça vraiment dommage car lui est fou amoureux d'elle, mais on dirait que ce n'est pas réciproque", a-t-on notamment pu lire.

Pour l'heure, Gilles Verdez n'a pas encore réagi à ces critiques. Sans doute attend-il de s'exprimer dans le numéro de Touche pas à mon poste de ce lundi 13 février.