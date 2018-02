TPMP : Mort d'un membre de l'équipe, Cyril Hanouna ému aux larmes...

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs n'étaient pas d'humeur à s'amuser dans Touche pas à mon poste (C8) jeudi 8 février 2018. Et pour cause, l'animateur et son équipe ont perdu un être cher de la bande...

En début de show, le trublion du PAF est apparu très ému. "Avant de démarrer l'émission, de vous divertir et de vous apprendre des choses, je voulais vous dire juste quelque chose : TPMP est en deuil aujourd'hui", a alors lancé Cyril Hanouna aux téléspectateurs.

Et de poursuivre : "On a appris le décès d'un garçon qu'on aimait énormément, un membre de l'équipe qui s'appelait Jésus. C'est lui qui faisait toutes les constructions. C'est un garçon, vraiment que j'adorais, c'était un pote et il nous a quittés. Je pense à sa famille bien entendu... Je suis très ému parce que je l'aimais beaucoup."

Après la diffusion de quelques images de Jésus, Cyril Hanouna n'a pu retenir ses larmes. Et il n'est pas le seul : plusieurs chroniqueurs, à l'instar de Kelly Vedovelli, Benjamin Castaldi ou encore Agathe Auproux ont également été submergés par l'émotion face à la mort du chef décorateur de TPMP. "On va lui dédier cette émission, à lui et à toute sa famille", a alors conclu l'animateur vedette de C8.