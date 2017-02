TPMP : Olivier Minne, flatté, répond aux avances de Matthieu Delormeau !

Mardi 14 février 2017, jour de la Saint-Valentin, Matthieu Delormeau avait profité d'une séquence de Touche pas à mon poste sur C8 pour faire une jolie déclaration à Olivier Minne, un homme avec qui il se verrait bien faire sa vie... Ce mercredi, l'animateur emblématique de Fort Boyard (France 2) lui a répondu !

Pour rappel, invité à dire avec quel animateur télé il se verrait bien en couple, Matthieu Delormeau (42 ans) avait confié en direct : "Pour la vie, j'ai choisi Olivier Minne ! Il habite Los Angeles, j'aime beaucoup les Américains, il fait de la muscu, on pourrait faire de la muscu ensemble. Il est sympathique, cultivé, très beau gosse. (...) Il est drôle, j'ai déjà déjeuné avec, on s'ennuie pas, on s'ennuie jamais, ça mélangerait plein de choses : le sexe, le sport, l'humour, Los Angeles que j'adore... Olivier, si tu nous regardes !"

Visiblement très flatté par ce message, Olivier Minne (49 ans) a tweeté dans la foulée ce mercredi : "Très touché par tes mots d'hier ! Tu me préfères à une simple nuit et je ne le savais pas ! Faut qu'on se voie plus souvent <3 #TPMP" Un message qui a fait très plaisir à Matthieu Delormeau... jusqu'à ce que Cyril Hanouna vienne rompre l'ambiance romantique avec une blague en-dessous de la ceinture. "Apparemment, ils vont se bouffer le cul ! Bah quoi, il faut appeler un chat un chat !", a-t-il lâché provoquant au passage rires et gêne autour de la table.

