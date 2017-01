TPMP : Tatiana Laurence en colère, gros clash avec Enora Malagré !

Mardi 17 janvier, Tatiana Laurence, ex-participante à Secret Story 1 sur TF1 et chroniqueuse dans le Mad Mag de NRJ12, a poussé un très gros coup de gueule contre une séquence de Touche pas à mon poste. Interpellé par cette attaque, Cyril Hanouna a invité la jeune femme et son compagnon Xavier Delarue, à s'expliquer dans son programme. L'ambiance était tendue...

Blessée par des remarques d'Énora Malagré et Géraldine Maillet sur les personnalités de télé-réalité, la jolie blonde avait rappelé sur son compte Twitter que "tous n'ont pas eu la chance de pouvoir choisir leur avenir" et déclaré que "taper sur une même communauté de personnes provenant des programmes de télé-réalité, qu'ils soient pour certains réellement cons ou pas, c'est discriminatoire et c'est un appel à la haine."

Vendredi 20 janvier, la starlette a enfin pu se confronter à la Bretonne de TPMP, Géraldine Maillet était pour sa part absente. "Ce qu'on entend à travers vous c'est que nous sommes tous des abrutis. Vous [Cyril Hanouna, NDLR] lui [Géraldine Maillet, NDLR] avez demandé des excuses, elle a confirmé ces propos, que nous étions toutes des p**** ", s'est-elle emportée. Et quand Énora a suggéré que tout le monde avait le droit de dire ce qu'il pense, Tatiana Laurence a rétorqué : "Non Enora, c'est discriminant !" Ce à quoi la blonde a répondu vivement : "Et moi je n'ai pas envie de voir à la télévision des candidats de télé-réalité qui, et ce n'est peut-être pas votre cas, passent leur temps à traiter à l'antenne des gens d'enc****, et de p*** ." Bref, l'entente entre les deux femmes semblaient impossible. D'ailleurs, aucun traité de paix n'a été signé !