TPMP – Tatiana Laurens furieuse après un dérapage : "C'est un appel à la haine"

Mardi 17 janvier, Tatiana Laurence, ex-participante à Secret Story 1 sur TF1 et désormais chroniqueuse dans le Mad Mag de NRJ12, a poussé un très gros coup de gueule sur son compte Twitter. La compagne de Xavier Delarue, alias Xababa, n'a pas apprécié une énième séquence de Touche pas à mon poste (C8) dans laquelle les candidats de télé-réalité étaient qualifiés de "cons".

Lassée d'entendre des propos trop sévères de la part des chroniqueuses Énora Malagré ou Géraldine Maillet (qui avait déjà été très crue par le passé avec les candidats de télé-réalité), Tatiana Laurence a publié : "J'adore les chroniqueurs de TPMP et autres artistes qui répètent sans cesse que les jeunes dans la 'télé-réalité' sont juste des 'cons', entre autres... Est-ce si difficile de comprendre que tous n'ont pas eu la chance de pouvoir choisir leur avenir, comme certains jeunes sont plus favorisés socialement ? Tous ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. (...) Les productions de télévision offrent peut-être des opportunités qu'il est difficile d'atteindre lorsque l'on naît dans un milieu modeste ou défavorisé. Des opportunités professionnelles que leur famille n'aurait jamais pu leur offrir."

Et de cibler plus précisément l'équipe de TPMP : "À quel moment ces chroniqueurs qui gagnent très très bien leur vie, en étant quotidiennement diffusés à la télévision, décrochent totalement et oublient que nous ne sommes pas 'tous égaux' et pas tous dans leur confort quotidien ? Comment font-ils pour zapper que tous ces participants de 'télé-réalité' n'obtiennent pas à la naissance les mêmes facilités que leurs propres enfants ? Alors, c'est ça ? Quand on a réussi, on écrase le peuple ? (...) Quand on a réussi, qu'on est heureux et épanoui, on aide les gens, on ne les fracasse pas !"

Très en verve et remontée à bloc, Tatiana Laurence a conclu : "Taper sur une même communauté de personnes provenant des programmes de télé-réalité, qu'ils soient pour certains réellement 'cons' ou pas, c'est 'discriminatoire' et c'est un appel à la haine ! Les amis ! Pour des gens faisant de la télévision, montrer un tel exemple de propagande est très grave et il faut que cela cesse !!!!"

Gageons que Cyril Hanouna, qui prend souvent la parole pour défendre à l'antenne les jeunes candidats de télé-réalité et leur démarche, a bien entendu le message de Tatiana.