TPMP – Valérie Bénaïm "courtisée" par Alain Delon : Elle raconte !

Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir été dragué par le grand Alain Delon. Valérie Bénaïm a donc profité d'une séquence de Touche pas à mon poste (C8) pour révéler qu'elle avait vécu une telle expérience il y a de cela plusieurs années.

À l'époque, à la fin des années 90, la belle chroniqueuse de 47 ans travaillait chez TF1. Elle animait ce jour-là sa toute première émission en direct avec Guillaume Durand, intitulée en Direct ce soir, où elle avait reçu l'acteur de renom. Si on imagine qu'à l'antenne, Alain Delon est resté très professionnel, en coulisses, il n'a pas hésité à flirter avec Valérie Bénaïm : "Figurez-vous qu'Alain Delon a eu la gentillesse de me dragouiller quand j'étais chez TF1. Il m'a même donné son numéro de téléphone."

Stupéfait par cette déclaration, Cyril Hanouna a demandé à la compagne de Patoche de donner de plus amples précisions. Valérie Benaïm a donc poursuivi : "J'étais toute jeune animatrice à TF1. Mon premier prime était avec Guillaume Durand et l'invité d'honneur, c'était Alain Delon. Il sait être très charmeur, très charmant. Il m'a donné son numéro de téléphone et il m'a envoyé plein de messages, dont un que j'ai gardé pendant des années. Je l'ai bien évidemment fait écouter à tout le monde (...). Il m'a longtemps envoyé des petits messages en me disant qu'il venait de me regarder à la télé et me trouvait formidable."

Valérie Benaïm a toutefois précisé qu'il "n'y [avait] rien eu" entre eux et que "c'était juste très agréable d'être un peu courtisée".

