Tristane Banon et son chéri face à Tonya Kinzinger pour un anniversaire mode

Mercredi 22 novembre, la marque de vêtements Serge Blanco organisait une soirée à l'occasion de ses 25 ans, dans sa boutique du quartier Opéra, à Paris. Plusieurs personnalités étaient conviées, dont Tristane Banon ou Tonya Kinzinger.

C'est dans une ambiance années 1990, avec bande-son des meilleurs tubes de cette époque que s'est déroulée la soirée des 25 ans de Serge Blanco, une marque du groupe LBY. On a pu voir la romancière Tristane Banon au bras de son compagnon Pierre Lefèvre, la comédienne Tonya Kinzinger ainsi que les danseurs professionnels de Danse avec les stars Christian Millette et Maxime Dereymez ou encore Aurélie Konaté, le chanteur et comédien Gwendal Marimoutou, Shirley Bousquet et son compagnon Charles Watine, le champion de MMA et Dieux du Stade à la réputation génitale très flatteuse Sylvain Potard, Medi Sadoun, Christophe Beaugrand, la jeune maman Séverine Ferrer, Laurence Roustandjee, le DJ Matt Mendez, Alex Goude, Richard Orlinski...

Spécialiste des polos, chemises et hauts pour hommes, Serge Blanco propose désormais un dressing masculin complet avec une ligne de chaussures, d'accessoires et une collection de maroquinerie.

Thomas Montet