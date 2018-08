Trust de Johnny - André Boudou défend Grégory : "C'est dur. On l'emmerde..."

Grégory Boudou. Jusqu'au 6 décembre 2017 et la mort de Johnny Hallyday, son nom était inconnu du grand public. Frère de Laeticia, fils d'André Boudou et petit-fils de Mamie Rock, Grégory est depuis 2016 le patron de l'Amnesia, fameuse boîte de nuit - un temps parisienne après son ouverture en 2003 par son père et son associé principal, Johnny Hallyday - aujourd'hui dans le Sud de la France. Mais aujourd'hui, le nom de Grégory rime avec trust, et même avec garde à vue (en avril, dans le cadre d'une enquête sur l'Amnesia).

Dans Le Parisien, André Boudou révèle pourquoi son fils s'est muré dans le silence face à la tempête médiatique. "C'est dur pour lui. On l'emmerde depuis qu'on a su qu'il était exécuteur testamentaire de Johnny. Alors qu'il n'avait que des devoirs et aucun droit, le devoir de faire respecter le droit des enfants. Pourquoi Johnny a-t-il choisi mon fils lorsqu'il a établi son testament en 2014 ? Il l'a fait car Grégory était résident américain à l'époque. Il ne l'est plus aujourd'hui et il n'est d'ailleurs plus exécuteur testamentaire", assure tout simplement André Boudou. Ce qui est vrai.

Quant à l'histoire de la garde à vue, la pilule ne passe pas pour le père de famille. "Cela m'a rendu fou. Lui si travailleur, discret, honnête... J'ai fait un infarctus suite à ça", confie-t-il, faisant écho à son hospitalisation dans un état critique. "Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, je n'ai jamais fumé ni pris de drogue. Je suis un ancien sportif, rugbyman et motard. Mais avec tout ce qu'ils m'ont fait, je suis stressé", rajoute-t-il.

Interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien du 18 août 2018.